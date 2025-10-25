با صدور مجوز از وزارت کشور؛
واگذاری تاکسی به متقاضیان جدید
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از دریافت مجوز واگذاری تاکسی به متقاضیان جدید از وزارت کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سید محمد آقامیری در مورد مجوز واگذاری تاکسی به متقاضیان جدید، گفت : اخیراً مجوزی از وزارت کشور برای واگذاری تاکسی به متقاضیان جدید دریافت شده است؛ اگر این موضوع مجوز وزارت کشور را نداشته باشد، از نظر ما در شورا هم غیرقابل اجرا خواهد بود.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه در این زمینه آنچه اهمیت دارد، دریافت مجوز وزارت کشور است، یادآور شد: خبری که بنده اخیراً اعلام کردم، در این مورد بود که ما مجوز را دریافت کردیم که دست شورا و شهرداری برای جذب رانندگان باز باشد. اگر این مجوز را نداشتیم امکان جذب وجود نداشت.
آقامیری همچنین خاطرنشان کرد: بنده پیش از این عدد بالغ بر ۵۰۰ دستگاه تاکسی را اعلام کرده بودم که رئیس سابق سازمان تاکسیرانی این عدد را تصحیح و تعداد ۴۵۰ دستگاه را برای واگذاری به متقاضیان جدید اعلام کرد.
وی با بیان اینکه با این مجوز میتوانیم با هماهنگی بین شورا و شهرداری، مصوبه را اجرایی کنیم، تصریح کرد: با این مصوبه تعداد ۴۵۰ دستگاه به کسانی که علاقمند به خدمترسانی به مردم در این بخش هستند، واگذار میشود.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری تاکسیها به مصوبه شورای شهر نیاز دارد، یادآور شد: همانطور که گفتیم مهم مجوز وزارت کشور است و اگر این مجوز صادر نمیشد، ما کاری نمیتوانستیم انجام دهیم. با این مجوز، میتوان موضوع را در شورا بررسی کرد.
وی با تأکید بر اینکه واگذاری این تاکسیها تخلف نیست و مجوز دارد، افزود: شهرداری میتواند موضوع را در صحن مطرح کند تا تصویب شود و تاکسیها را به متقاضیان جدید واگذار کنند.
آقامیری همچنین تصریح کرد: برخی افراد به ویژه در قشر جوان نسبت به خرید تاکسیهای برقی و اشتغال در این زمینه ابراز تمایل کردهاند و تلاش کردیم شرایطی را ایجاد کنیم که فضای اشتغال برای آنها فراهم شود.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی تهران در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری تاکسیها به متقاضیان جدید تنها محدود به تاکسیهای برقی است، گفت: ممکن است مجوز واگذاری به انواع دیگر خودروها تعمیم داده باشد، اما پیگیری ما بیشتر در حوزه واگذاری تاکسیهای برقی بود.
وی افزود: با دریافت مجوز ما این موضوع را پیگیری میکنیم که واگذاری تاکسیها به رانندگان جدید در شورا بررسی و تصویب شود.