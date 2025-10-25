ضایعات لاستیکی در اطراف روستای کمرد جاجرود به آتش کشیده شد و دود آن امروز هوای فاز ۱۱ پردیس و کمرد را آلوده کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شرایطی که برای سالم سازی هوای پایتخت و اطراف آن برنامه ریزی می شود و برضرورت برخورد با صنایع آلاینده و مسببان آلودگی هوا تاکید می شود اما زباله و ضایعات لاستیکی برخی کارخانجات صنعتی شهرستان پردیس در اطراف روستای کمرد جاجرود جمع شده و به آتش کشیده می شود.

انتشار دود ناشی از سوختن ضایعات لاستیکی و زباله، امروز سبب آلودگی هوای فاز ۱۱ پردیس و روستای کمرد شده است.