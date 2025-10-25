به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ تیمور پورحیدری در مراسم آغاز اجرای این طرح که در هنرستان فرش و صنایع‌دستی ۱۵خرداد رشت برگزار شد، گفت: هدف از اجرای طرح احیای فرش گیلان، پیوند آموزش‌های نوین با شیوه‌های سنتیِ بافت فرش در این خطه است تا نسل جوان بتواند با بهره‌گیری از دانش روز، مسیر رشد و ماندگاری هنر فرش بافی را ادامه دهد.

وی با اشاره به همکاری مطلوب اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل صمت گیلان در این زمینه افزود: با فعالیت بیش از ۱۳ هزار بافنده در استان و حضور خلاقانه نوجوانان وجوانان در عرصه فرش بافی، فرش گیلان می‌تواند جایگاه شایسته خود را در بازار‌های داخلی و جهانی بازیابد.

مدیرکل صمت گیلان گفت:اجرای طرح «احیای فرش گیلان» گامی مهم در مسیر آینده‌نگری اقتصادی و فرهنگی استان است و می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای را برای اشتغال و تولید خلاقانه فراهم کند.

در این مراسم، ضمن اهدای بسته‌های آموزشی تخصصی شامل ابزار طراحی نقشه فرش، نمونه‌های رنگ و نخ ومحتوای دیجیتالی آموزشی به دانش‌آموزانِ رشته فرش و صنایع‌دستی، از طرح‌های برتر و خلاقانه دانش‌آموزان نیز تقدیر شد.