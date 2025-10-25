پخش زنده
سازمان نظام مهندسی ساختمان با همکاری مجمع خیران دانشآموز یار، گامی مؤثر در حمایت مالی و آموزشی از ۴ هزار دانشآموز نیازمند برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در آستانه برگزاری مراسم گلریزان ویژه دانشآموزان نیازمند، سازمان نظام مهندسی ساختمان با همکاری مجمع خیران دانشآموز یار، برنامهای حمایتی را تدارک دیدهاند. هدف این مراسم، جمعآوری کمکهای مالی برای تأمین نیازهای آموزشی و معیشتی دانشآموزان کمبرخوردار است.
مدیران مدارس با شناسایی دانشآموزان دارای مشکلات مالی، نیازهای آموزشی، استعدادهای خاص یا بیماریهای ویژه، آنان را به مجمع خیران معرفی میکنند تا از حمایتهای لازم برخوردار شوند. این مجمع که از اسفند ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرده، اکنون با ۲۰۰ عضو فعال، حمایت از ۴ هزار دانشآموز را بر عهده دارد.
در سال تحصیلی جاری نیز ۴ هزار بسته لوازمالتحریر به دانشآموزان نیازمند اهدا شده است.