معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش البرز گفت: پویش سلامت دهان و دندان با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان، نهادینه‌سازی رفتار‌های بهداشتی و کاهش شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) در میان دانش‌آموزان ابتدایی انجام شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، فرشید علیزاده

علیزاده بیان کرد: در این پویش مراقبین سلامت مدارس، مراقبین سلامت و دندانپزشکان مراکز جامع سلامت در معاینات غربالگری، آموزش سلامت دهان و دندان دانش آموزان همکاری کردند در قالب این پویش پیام‌های آموزشی سلامت دهان و دندان در بستر فضای شاد مدارس ابتدایی استان البرز نیز انتشار یافت.

به گفته علیزاده انجام وارنیش فلورایدتراپی، اعزام گروه‌های دندانپزشکی در مدارس و مهد کودک ها، برگزاری مسابقات نقاشی و اجرای برنامه‌های شاد و متنوع با محوریت سلامت دهان و دندان از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده در این پویش ملی در مدارس ابتدایی البرز را تشکیل داد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش البرزافزود: اجرای منظم این طرح در مدارس، علاوه بر بهبود سلامت دانش‌آموزان، هزینه‌های درمانی خانواده‌ها را کاهش داده و کیفیت زندگی آینده این نسل را ارتقا می‌بخشد.