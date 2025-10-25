۲۵۰ هزار دانش آموز البرزی آموزش های بهداشتی را فرا گرفتند
پویش ملی سلامت دهان و دندان با شعار دو دوتا یادت نره برای ۲۵۰ هزار دانش آموز دوره ابتدایی استان البرز اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، فرشید علیزاده معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش البرز
گفت: پویش سلامت دهان و دندان با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان، نهادینهسازی رفتارهای بهداشتی و کاهش شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) در میان دانشآموزان ابتدایی انجام شد.
علیزاده بیان کرد: در این پویش مراقبین سلامت مدارس، مراقبین سلامت و دندانپزشکان مراکز جامع سلامت در معاینات غربالگری، آموزش سلامت دهان و دندان دانش آموزان همکاری کردند در قالب این پویش پیامهای آموزشی سلامت دهان و دندان در بستر فضای شاد مدارس ابتدایی استان البرز نیز انتشار یافت.
به گفته علیزاده انجام وارنیش فلورایدتراپی، اعزام گروههای دندانپزشکی در مدارس و مهد کودک ها، برگزاری مسابقات نقاشی و اجرای برنامههای شاد و متنوع با محوریت سلامت دهان و دندان از دیگر برنامههای پیش بینی شده در این پویش ملی در مدارس ابتدایی البرز را تشکیل داد.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش البرزافزود: اجرای منظم این طرح در مدارس، علاوه بر بهبود سلامت دانشآموزان، هزینههای درمانی خانوادهها را کاهش داده و کیفیت زندگی آینده این نسل را ارتقا میبخشد.