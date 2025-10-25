دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه مجازی خود نوشت: ۴۵ موشک شلیک‌شده توسط ایران به نقاط حساس اصابت کرده‌اند؛ این آمار از منابع رسمی رژیم صهیونی است، نه ادعای ایران.

لاریجانی: ۴۵ موشک ایران به نقاط حساس اسرائیل اصابت کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای لاریجانی در صفحه شخصی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نیروهای مسلح ایران در جنگ با صهیونیستها درخشیدند؛ کتاب «در پناه آتش»، منتشرشده توسط بنیاد یهودی امور امنیت ملی اسرائیل، تحلیلی از پدافند هوایی اسرائیل ارائه می‌دهد.

خودشان نوشته‌اند ۴۵ موشک شلیک‌شده توسط ایران به نقاط حساس اصابت کرده‌اند. این آمار از منابع رسمی اسرائیل است، نه ادعای ایران.