تیم والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی بازیهای آسیایی جوانان، مغلوب اندونزی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ از ۳۰ مهر تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار میشود و مسابقات والیبال ساحلی از ۲۸ مهر آغاز شد و تا ۴ آبان پیگیری میشود.
در مسابقات والیبال ساحلی پسران این بازیها ۱۲ تیم حضور دارند که تیم ایران در مرحله مقدماتی با تیمهای چین، قزاقستان، عربستان سعودی، مالزی و مغولستان در گروه نخست همگروه بود.
ماهان جهانی فر و ابوالفضل مرزبان ملیپوشان والیبال ساحلی ایران در مرحله مقدماتی پنج بازی برگزار کردند و با سه برد برابر مالزی، عربستان سعودی و مغولستان و دو شکست مقابل چین و قزاقستان در رتبه سوم جدول قرار گرفتند.
بر این اساس، تیم والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال ایران امروز در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف اندونزی رفت و دو بر صفر مغلوب این تیم شد.
نمایندگان ساحلی ایران با امتیازهای ۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۱۰ نتیجه را واگذار کردند و از دور مسابقات کنار رفتند. صابر هوشمند به عنوان سرمربی، تیم والیبال زیر ۱۶ ساحلی ایران را در این بازیها همراهی میکند.