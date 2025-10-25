به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ از ۳۰ مهر تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار می‌شود و مسابقات والیبال ساحلی از ۲۸ مهر آغاز شد و تا ۴ آبان پیگیری می‌شود.

در مسابقات والیبال ساحلی پسران این بازی‌ها ۱۲ تیم حضور دارند که تیم ایران در مرحله مقدماتی با تیم‌های چین، قزاقستان، عربستان سعودی، مالزی و مغولستان در گروه نخست همگروه بود.

ماهان جهانی فر و ابوالفضل مرزبان ملی‌پوشان والیبال ساحلی ایران در مرحله مقدماتی پنج بازی برگزار کردند و با سه برد برابر مالزی، عربستان سعودی و مغولستان و دو شکست مقابل چین و قزاقستان در رتبه سوم جدول قرار گرفتند.

بر این اساس، تیم والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال ایران امروز در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف اندونزی رفت و دو بر صفر مغلوب این تیم شد.

نمایندگان ساحلی ایران با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۱۰ نتیجه را واگذار کردند و از دور مسابقات کنار رفتند. صابر هوشمند به عنوان سرمربی، تیم والیبال زیر ۱۶ ساحلی ایران را در این بازی‌ها همراهی می‌کند.