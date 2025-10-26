مهلت ثبت‌نام و ارسال مستندات فراخوان انتخاب واحد‌های صنعتی، معدنی و خدماتی سبز سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴ استان همدان تا تاریخ یازدهم آبان‌ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بر اساس این فراخوان، واحد‌های واجد شرایط می‌توانند با ارائه مستندات مربوط به کاهش آلاینده‌ها، مدیریت بهینه پسماند، تصفیه فاضلاب، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و اجرای طرح‌های بهبود محیط زیستی در فرآیند ارزیابی سالانه مشارکت کنند.

انتخاب واحد‌های سبز هر ساله با هدف شناسایی و تقدیر از صنایع، معادن و واحد‌های خدماتی پایبند به اصول زیست‌محیطی انجام می‌شود تا ضمن حفظ روند تولید، اثرات منفی فعالیت‌های اقتصادی بر محیط زیست به حداقل برسد.