کاروان کنگره ملی شهدای غریب اسارت برای بازگو کردن رشادت‌های این شهدا گرانقدر به خانه شهید مفقود الاثر حیدرعلی کمالی جانفدا رفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، کاروان حقیقت این بار به استان سیستان و بلوچستان رسید تا در ادامه مسیر شناسایی شهدای مظلوم دوران اسارت، منزل یکی از شهدای تازه شناسایی شده را زیارت کند.

در این دیدار، خانواده شهید حیدرعلی کمالی جانفدا، پس از سال‌ها چشم‌انتظاری، خاطره‌ای را بازگو کردند که پس از چهار دهه، پرده از حقیقت شهادت فرزندشان برداشت.

شهید کمالی، همانند بسیاری از شهدای دوران اسارت، در زندان‌های رژیم بعث عراق و گروهک‌های تروریستی کومله و دموکرات، مظلومانه، اما با اقتدار به شهادت رسید.