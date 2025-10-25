پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار تن نهاده شامل جو، ذرت و کنجاله سویا و همچنین حدود ۳۵ هزار تن شکر خریداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حریریمقدم با اشاره به اهمیت تأمین مستمر نهادههای دامی، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار تن نهاده شامل جو، ذرت و کنجاله سویا خریداری شده که ۶۸ درصد آن به استان حمل شده است.
وی همچنین از خرید حدود ۳۵ هزار تن شکر در همین بازه زمانی خبر داد و افزود: تاکنون ۷۴ درصد این میزان نیز به استان منتقل شده است.
در همین راستا، نوذری استاندار قزوین با تأکید بر نقش مؤثر اصناف در تأمین کالاهای اساسی، خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی برای کنترل قیمتها و حمایت از تولیدکنندگان شد.
تأکید بر تقویت نظارت و تشکیل کارگروههای شهرستانی در تنظیم بازار
صفیخانی، معاون اقتصادی استانداری قزوین، بر لزوم تشکیل کارگروههای شهرستانی ستاد تنظیم بازار تأکید کرد و خواستار راهاندازی کارگروه تسهیل برای بهبود روند تأمین و توزیع کالاها شد.
در همین راستا، نوذری، استاندار قزوین، نظارت را مهمترین اولویت در مدیریت بازار دانست و از فرمانداران خواست تا جلسات تنظیم بازار را در سطح شهرستانها با دقت و نظارت بیشتری برگزار کنند.