طرح مهر درمان برای نخستین بار در شهرستان پاسارگاد اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،طرح مهر درمان، طرحی که دانشگاه علوم پزشکی شیراز و معاونت درمان در حوزه سلامت اجراکننده آن هستند از ابتدای خردادماه در استان فارس شروع شده است.
این طرح که به ارتقای سطح بهداشت و درمان در سطح شهرستانها میپردازد در بیست و پنجمین دوره در استان فارس، برای اولین بار در شهرستان پاسارگاد با استقبال ویژهای روبهرو شد.
در این طرح بیش از ۲۰۰ نفر توسط هفت متخصص در تخصصهای مختلف پزشکی به صورت رایگان معاینه شدند.