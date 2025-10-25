رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در جلسه مشترک با رئیس سازمان پدافند غیر عامل افزود: استفاده بهینه از ظرفیت‌ها برای مقابله با تهدید‌ه رعایت هوشمندی، تدبیر و هوشیاری مستمر در مقابل تهدیدها رکن جدایی ناپذیر پدافند غیر عامل است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهندس سعید اوحدی در جلسه مشترک با سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با برشمردن اقدام‌های انجام شده در حوزه خانواده معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه و ضرورت بهره گیری ازتجربه‌های این برهه گفت: استفاده بهینه از ظرفیت‌ها برای مقابله با تهدید‌ها و توجه به راهکار‌هایی بر حل آسیب‌ها و نقاط ضعف در مقابله با بحران‌ها ضروری است.

وی با اشاره به شهادت سرداران و نخبگان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر اهمیت استفاده از تجربه‌های این جنگ تاکید کرد و افزود: نباید غفلتی برای مقابله با بحران‌ها صورت بگیرد و برای همین توجه به موضوع پدافند غیرعامل ضروری است.

اوحدی به شرایط موجود در منطقه و جهان اشاره کرد و یاد آور شد امروز شاهد هستیم جهان با یک بیداری همراه شده است بطوریکه در قلب اروپا و آمریکا نیز مردم به حمایت از فلسطین علیه جنایات صیهوینست‌ها اعتراض می‌کنند.

وی جنایات صیهونیست‌ها در جنگ ۱۲ روزه را بی سابقه دانست و گفت: خون شهدای جنگ تحمیلی۱۲ روزه موجب عزت و انسجام نظام جمهوری اسلامی شد بطوریکه طبق فرموده مقام معظم رهبری در شرایطی که دشمن تلاش دارد ما را در شرایط نه جنگ و نه صلح قرار دهد باید و بایدتدبیر و برنامه ریزی از این مرحله عبور کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشورهم در این نشست با تاکید بر اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت رسالت بنیاد شهید و امور ایثار گران در شرایط خطیر نبرد با دشمن است گفت:: نقش فعال این نهاد همواره به عنوان پشتوانه‌ای محکم برای نیرو‌های مسلح هست که می‌توانند بدون دغدغه به وظیفه دفاع از کشور مشغول باشند.

سردار سرتیپ پاسدار جلالی با بیان اینکه بنیاد شهید بخش مهمی از شاکله دفاعی کشور است و در ایجاد رئویحه سلشحشوری و جنگاوری نیرو‌های دفاعی کشور تاثیر بسزایی دارد افزود:موضوع مقاومت و پایداری و همچین انسجام درونی و از مولفه‌های لازم جامعه است که بنیادشهید و امور ایثار گران در آن نقش آفرینی میکند.

در پایان این نشست از خانواده شهیدان ذاکری، شاه نظری و کوثری مقدم از شهدای دفاع ۱۲ روزه ملت ایران در برابر تجاوزان صهیونیست تقدیر به عمل آمد.