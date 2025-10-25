پخش زنده
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: جشنواره تولید مرکبات سالم در شهرستان دزفول برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدمهدی برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید از شرکت کشاورزی جلگه دز افزود: این جشنواره با هدف معرفی و نشاندادن ظرفیتهای تولید مرکبات شهرستان دزفل برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه جشنواره تولید مرکبات سالم آذر ماه امسال به میزبانی شهرستان دزفول برگزار میشود، ادامه داد: این جشنواره با پشتوانه تولیدکنندگان و تشکلهای بخش کشاورزی و مراکز تحقیقاتی برپا خواهد شد.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سالانه بیش از ۶ هزار تن قارچ در شرکت جلگه دز تولید میشود، خاطر نشان کرد: مزرعه تولید قارچ این شرکت بزرگترین مجموعه پیشرفته تولید قارچ کشور است که با بهرهمندی از آخرین تکنولوژی روز دنیا و استفاده از ظرفیت دانش وتوان مهندسی خود اقدام به تولید قارچ در کشور مینماید.