سرپرست تیم ملی والیبال ایران از آغاز تمرینات ملی پوشان و آمادگی مطلوب بازیکنان برای حضور در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عیسی سنگدوینی درباره روند آماده سازی تیم ملی والیبال برای حضور در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، اظهار داشت: پذیرش اعضای تیم ۳۰ مهر انجام شد و از یکم آبان تمرینات ملیپوشان در دو نوبت صبح و عصر آغاز شده است.
وی گفت: بازیکنان در شرایط بدنی و فنی بسیار خوبی قرار دارند، چرا که همگی در جریان آماده سازی برای لیگ برتر مردان از آمادگی مناسبی برخوردار بودند و این موضوع کمک کرد تا تمرینات تیم ملی با کیفیت مطلوبی پیگیری شود.
سرپرست تیم ملی والیبال ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، افزود: تمرینات تیم ملی در طول این هفته نیز بهصورت منظم ادامه خواهد داشت و شنبه ۱۰ آبان عازم ریاض میشویم تا با آمادگی کامل در مسابقات کشورهای اسلامی شرکت کنیم.
ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۱۶ تا ۳۰ آبان به میزبانی عربستان سعودی در ریاض برگزار میشود و تیم ملی والیبال مردان ایران اردوی آماده سازی خود را برای حضور در مسابقات والیبال این بازیها از پنجشنبه یکم آبان با حضور ۱۴ بازیکن آغاز کرد.
علی رمضانی، عرشیا بهنژاد، احسان دانش دوست، امیرحسین ساداتی، امیر آفتاب آذر، علیرضا عبدالحمیدی، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، علیرضا مصلح آبادی فراهانی، علی حاجی پور، پویا آریاخواه و محمدرضا حضرتپور ۱۲ بازیکن تیم ملی والیبال ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی هستند که در این تمرینات شرکت کردند.
پیش از این قرار بود آرمین قلیچ نیازی و مهران توانا برای برگزاری هرچه بهتر و منظمتر تمرینات به اردو اضافه شوند و در کنار سایر ملی پوشان حضور پیدا کنند، اما با تصمیم کادر فنی و هماهنگی فدراسیون، کمیل خجسته و آرمان عبدی جایگزین آنها شدند تا تمرینات با ۱۴ بازیکن برگزار شود.
عیسی سنگدوینی به عنوان سرپرست، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی، سعید علی اصغر و پویا عزیزی (مربیان)، وحید باقری (مربی بدنساز)، علی ساوری (آنالیزور)، امیر صدری (ماساژور) و جواد پرویز (فیزوتراپ) کادر فنی تیم ملی ایران را در اردوی آماده سازی همبستگی کشورهای اسلامی تشکیل میدهند.
بر اساس اعلام کمیته اجرایی، مسابقات والیبال مردان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از چهارشنبه ۱۴ آبان و دو روز زودتر ار مراسم افتتاحیه رسمی بازیها با حضور هشت تیم در دو گروه آغاز میشود و به مدت ۹ روز تا پنجشنبه ۲۲ آبان با برگزاری ۱۸ دیدار پیگیری خواهد شد.