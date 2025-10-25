بیستمین دوره جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی در بخش طراحی کسب و کار، تجاری سازی فن آفرینی و سرمایه گذاری در حوزه فن آوری و نوآوری برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ صاحبان ایده و فن آوری برای شرکت در جشنواره شیخ بهایی تا پانزدهم آبان فرصت دارند.
سرپرست پارک علم و فن آوری استان به خبرگزاری صداوسیما گفت: بیستمین دوره جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی آبانماه سال آینده در اصفهان برگزار میشود و علاقهمندان برای حضور در این جشنواره میتوانتد تا پانزدهم آبانماه آثار خود را به دبیرخانه استانی جشنواره مستقر در پارک علم و فن آوری ارسال کنند.
حمید قاسمی افزود: این جشنواره در بخشهای طراحان کسب و کار، تجاری سازی فن آفرینی و سرمایه گذاری در حوزه فن آوری و نوآوری برگزار خواهد شد و طرحها و ایدهها پس از ارزیابی و داوری در مرحله استانی به جشنواره کشوری راه پیدا میکنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی هم در نشست خبری جشنواره شیخ بهایی در جمع خبرنگاران به تشریح نقش علم و دانش در ایجاد قدرت و ثروت برای ملتها پرداخت و گفت: استان مرکزی با پیشینه نخبه پروری خود باید با حمایت از داشتهها و سرمایههای انسانی بخصوص نخبگان در همه بخش ها، مسیر نخبه پروری و نقش آفرینی نخبگان استان در پیشرفت و توسعه کشور را هموار کرد.
علی میرزایی افزود: رویکرد استان حمایت از نخبگان و شرکتهای دانش بنیان است و ایجاد شهرک علم و فن آوری با واگذاری ۱۷۰ هکتار و جذب اعتبارات ملی در آینده نزدیک ایجاد و محلی برای استقرار شرکتهای نوآور و فن آفرین خواهد بود.