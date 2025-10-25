دارالقرآن‌الکریم حرم مطهر رضوی، مسابقه قرآنی «ندای وحی» را با هدف ترویج تدبر، عمل و انس عمیق‌تر با قرآن کریم و با محوریت پویش «زندگی بر مدار قرآن» برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، مسابقه قرآنی «ندای وحی» عنوان برنامه‌ای است که دارالقرآن‌الکریم حرم مطهر رضوی با شعار «فرصتی برای تدبر در کلام نور و پیوند دل با ندای وحی» آغاز کرده و از شرکت‌کنندگان دعوت می‌کند در سفری معنوی، آیات قرآن را بشنوند، در آن تدبر کنند، به پرسش‌ها پاسخ دهند و جوایز معنوی و مادی دریافت کنند.

برگزارکنندگان این مسابقه با تأکید بر این‌که هدف اصلی، «فهم و عمل به قرآن» است، تلاش دارند تا فضای رقابت را از سطح حفظ و قرائت صرف فراتر برده و به حوزه تدبر و تأمل در معانی آیات بکشانند.

در قالب این طرح قرآنی، هر هفته مجموعه‌ای از فایل‌های صوتی و محتوای تدبری منتشر می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از شنیدن و اندیشیدن در آیات مربوط، به سؤالات طرح‌شده پاسخ می‌دهند.

این فرایند در چهار مرحله‌ای شامل «گوش دادن، تدبر، پاسخ دادن و دریافت جایزه» طراحی شده است تا مسیر انس با قرآن برای مخاطب، تدریجی و تأثیرگذار باشد.

به گفته برگزارکنندگان، هدف اصلی «ندای وحی» ایجاد پیوندی ماندگار میان مخاطب و کلام الهی است؛ پیوندی که فراتر از خواندن قرآن، به فهم، عمل و تبدیل آن به سبک زندگی قرآنی منتهی شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در مسابقه و اطلاع از جزئیات و مراحل آن، به کانال «زندگی بر مدار قرآن» در ایتا به نشانی quranlive مراجعه کنند.

همچنین اطلاع‌رسانی برنامه‌های قرآنی مرتبط با این پویش از طریق کانال رسمی دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی به نشانی eitaa.com/qoranrazavi انجام می‌شود.