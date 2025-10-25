توزیع نوشت افزار بین دانشآموزان روستای گرزلنگر
به همت خیرین، بسته های نوشت افزار بین دانشآموزان روستای گرزلنگر بخش ماژین شهرستان دره شهر توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ به همت خیرین، دانشآموزان روستای گرزلنگر در بخش ماژین شهرستان درهشهر از بستههای آموزشی و نوشتافزار مورد نیاز تا پایان سال تحصیلی بهرهمند شدند.
«علی احمدی» نماینده گروه جهادی نور فاطمی گفت: ۸۰۰ بسته کامل لوازم تحریر بین دانش آموزان مناطق کم برخوردار بخش ماژین توزیع شد.
«فاطمه آشناگر» مسئول گروه جهادی نجوا نیز با بیان اینکه از ابتدای مهرماه و آغاز سال تحصیلی تاکنون بیش از دوهزار بسته آموزشی در مناطق روستایی و عشایری کمبرخوردار استان توزیع شده است، افزود: ارزش ریالی این بستهها بالغ بر چهل میلیارد ریال است.
این اقدام خیرخواهانه با هدف حمایت از تحصیل دانشآموزان مناطق کمبرخوردار و کاهش دغدغههای خانوادهها در زمینه تهیه لوازم تحریر و ملزومات آموزشی انجام شده است.