به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ رئیس هیئت کشتی استان لرستان؛به مناسبت هفته تربیت بدنی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای چگنی،یک دوره مسابقه ی چند جانبه کشتی فرنگی در این شهرستان برگزار شد.

فرید بهرامی افزود:این رقابتها در رده های سنی پهلوانک ها،خردسالان ،نونهالان ،نوجوانان و جوانان با حضور ۱۲۰ کشتی گیر از شهرستان های خرم آباد، دورود، معمولان و چگنی برگزار شد.



در این رقابت ها،تیم های کشتی شهرستان چگنی،دورود و خرم آباد اول تا سوم شدند.









