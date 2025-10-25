پخش زنده
رئیس هیئت کشتی استان لرستان گفت:یک دوره مسابقه ی چند جانبه کشتی فرنگی در شهرستان چگنی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ رئیس هیئت کشتی استان لرستان؛به مناسبت هفته تربیت بدنی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای چگنی،یک دوره مسابقه ی چند جانبه کشتی فرنگی در این شهرستان برگزار شد.
فرید بهرامی افزود:این رقابتها در رده های سنی پهلوانک ها،خردسالان ،نونهالان ،نوجوانان و جوانان با حضور ۱۲۰ کشتی گیر از شهرستان های خرم آباد، دورود، معمولان و چگنی برگزار شد.
در این رقابت ها،تیم های کشتی شهرستان چگنی،دورود و خرم آباد اول تا سوم شدند.