مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: پیش بینی می‌شود بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ تن، انواع انار از باغ‌های انار این شهرستان برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: برداشت دانه‌های یاقوت از ۴۶۰ هکتار باغ های انار این شهرستان آغاز شده است.

صدیقه مویدی افزود: پیش بینی می‌شود بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ تن انواع انار مرغوب و با کیفیت از باغ های این شهرستان برداشت و روانه بازار‌های داخلی و خارجی شود.

او ادامه داد: مرغوبیت، کیفیت صرفه اقتصادی بالا و ایجاد اشتغال فصلی از مهمترین مزایای انار این شهرستان است .