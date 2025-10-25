پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: پیش بینی میشود بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ تن، انواع انار از باغهای انار این شهرستان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: برداشت دانههای یاقوت از ۴۶۰ هکتار باغ های انار این شهرستان آغاز شده است.
صدیقه مویدی افزود: پیش بینی میشود بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ تن انواع انار مرغوب و با کیفیت از باغ های این شهرستان برداشت و روانه بازارهای داخلی و خارجی شود.
او ادامه داد: مرغوبیت، کیفیت صرفه اقتصادی بالا و ایجاد اشتغال فصلی از مهمترین مزایای انار این شهرستان است .