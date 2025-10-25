مراسم دومین سالگرد شهید جمیله الشنطی، رهبر گروه‌های مقاومت بانوان فلسطین،در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان در این مراسم با اشاره به اینکه شهیدجمیله الشنطی توفیق داشت بعد از عمری فعالیت در عرصه مقاومت به درجه والای شهادت رسید، گفت: این بانوی بزرگوار در حالی در سن ۶۸ سالگی به شهادت رسید که یکی از الگو‌های مهم زن سوم مسلمان بود.

لاله افتخاری افزود: زن سوم مسلمان در کنار خانه داری و مدیریت امور منزل، به فعالیت‌های اجتماعی در جامعه نیز توجه دارد و به فرمایش رهبر معظم انقلاب، زن سوم مسلمان الگوی نه شرقی و نه غربی است.

افتخاری با بیان اینکه زنان مجاهد ایرانی به فرمایش رهبر معظم انقلاب، مدرس ثانویه سایر زنان جهان اسلام هستند، یادآور شد: رفتار شهید الشنطی کاملا براساس عمل به قرآن کریم بود، او نور الهی را درک کرد و با این کتاب آسمانی انس گرفت.

وی افزود: این بانوی بزرگوار به ولایت اجتماعی خود کاملا عمل کرد، شهید الشنطی با مطالعه آیات قران کریم به این نتیجه رسید که نباید به هجوم دشمنان به فلسطین بی توجه باشد، از این رو در جبهه مقاومت فعالیت جدی خود را ادامه داد.

دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان گفت: شهید الشنطی علاوه بر اینکه استاد دانشگاه و تنها عضو زن سیاسی حماس بود، تلاش بسیاری کرد که از حقوق زنان فلسطین در این کشور و حتی مجامع مختلف بین المللی را حفظ کند.

دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان یاداور شد: شهید الشنطی هم قران کریم را حفظ کرد هم در مناسبت‌ها و شرایط مختلف می‌دانست که چگونه از ایات قرآن کریم استفاده کنند و به مردم اطلاع رسانی درست انجام دهد.

افتخاری بیان کرد: شهید الشنطی در کنار فعالیت‌های سیاسی خود، رئیس دارالقرآن بود و زنان و کودکان بسیاری را به حفظ قرآن کریم تشویق کرد.