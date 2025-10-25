به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی افزود: این دفتر با هدف تسهیل امور کنسولی و خدمات بین‌المللی برای شهروندان، توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی با کشور‌های خارجی، جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی و تقویت دیپلماسی استانی راه اندازی می‌شود.

او تصریح کرد: ایجاد این دفتر گامی مؤثر در مسیر ارتقای جایگاه همدان به‌عنوان محور ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی کشور و بستری برای افزایش تعاملات برون‌مرزی استان ارزیابی می‌شود.

استاندار همدان گفت: دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در دانشگاه بوعلی سینا جنب ساختمان دانشکده بین المللی و در ساختمان تاریخی محوطه دانشگاه پس از بازسازی استقرار کامل پیدا می‌کند.