به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس امروز در چهارمین نشست ستاد هماهنگی برگزاری اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر که با حضور معاونان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد برگزار شد، آخرین برنامه ریزی‌ها برای برگزاری مناسب این اجلاس را مورد بررسی قرار داد تا هماهنگی و انسجام دستگاه‌ها برای میزبانی استان‌های ساحلی دریای خزر، انجام شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه گیلان در توسعه ملی و همکاری‌های منطقه‌ای، با بیان اینکه ۱۳ استاندار حاشیه خزر از کشور‌های روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ایران با شعار خزر پل دوستی و توسعه منطقه‌ای در این اجلاس حضور خواهند یافت افزود: این رویداد ملی برای نخستین بار ۲۷ و ۲۸ آبان به میزبانی گیلان برگزار خواهد شد.

استاندار گیلان با بیان اینکه برگزاری این اجلاس می‌تواند زمینه ساز بیشتر هم افزایی ظرفیت‌ها و ارتقای همکاری‌های اجرایی میان استان‌های ساحلی حاشیه‌ی دریای خزر باشد گفت: نظم، هماهنگی و برنامه ریزی دقیق از شاخص‌های اصلی برگزاری چنین رویداد‌های ملی و بین المللی است.

هادی حق شناس افزود: همه دستگاه‌های اجرایی موظفند با آمادگی کامل، میزبانی شایسته و در شأن مردم گیلان و جمهوری اسلامی ایران را رقم بزنند.

وی با بیان اینکه این اجلاس باید به نماد اقتدار، نظم و مهمان نوازی گیلانی‌ها تبدیل شود، گفت: تشکیل کمیته تخصصی در حوزه‌های امنیتی، فرهنگی، اطلاع رسانی، تشریفات، پشتیبانی و درمان‌های پزشکی، از برنامه‌های مهم برگزاری این اجلاس خواهد بود.

استاندار برگزاری این اجلاس را فرصتی طلایی برای تقویت موقعیت منطقه‌ای ایران دانست و افزود: گیلان به‌عنوان دروازه شمالی کشور، نقش ویژه‌ای در توسعه همکاری‌های خزر دارد و این نشست می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات موثر در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری و سرمایه‌گذاری مشترک شود.

هادی حق‌شناس با اشاره به اعلام آمادگی کشور‌ها برای حضور در اجلاس، افزود: مقدمات و برنامه‌های میزبانی شامل استقبال، تشریفات و پذیرایی، جلسه استانداران،۳ سخنرانی در تالار مرکزی رشت و اقامت مهمانان خارجی، تبلیغات محیطی، اجرای برنامه‌های فرهنگی، پیش‌بینی حضور رسانه‌های داخلی و خارجی، تردد و محل برگزاری نمایشگاه از جلمه موارد مهمی است که با برنامه‌ریزی‌های درست انجام شود.

در پایان نشست، مدیران و اعضای ستاد، گزارشی از روند آماده سازی محل برگزاری اجلاس، محل اقامت میهمانان، برنامه‌های فرهنگی و اطلاع رسانی ارائه کردند.