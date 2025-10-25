پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و منابع حفاظت محیط زیست استان تهران از تدوین و اجرای «سیستم مدیریت نوین» با هدف ارتقای ضریب حفاظتی زیستگاهها و حیاتوحش در مناطق تحت مدیریت این اداره کل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما داود قاسمزاده در حاشیه بازدید از پاسگاههای محیطبانی پارکهای ملی خجیر و سرخهحصار گفت: بر اساس مصوبات جلسات تخصصی و تأکید مدیریت استان، مقرر شده است با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و استفاده هوشمندانه از دادهها و اطلاعات محیطی، سیستمهای خودکار و اتوماسیون مدیریتی توسعه یافته و مدلهای مدیریت استراتژیک و منابع انسانی بهکار گرفته شود تا سطح حفاظت از مناطق بهبود یابد.
وی افزود: در این رویکرد جدید تلاش میشود با بهرهگیری از تجارب ملی و بینالمللی و تحلیل دقیق نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها، توان حفاظتی مناطق ارتقا پیدا کند.
قاسمزاده تصریح کرد: تحلیل دادههای مرتبط با صید و شکار، تخریب زیستگاهها و وضعیت منابع و امکانات موجود، مبنای طراحی راهکارهای نوین و مبتنی بر فناوری روز برای حفاظت مؤثرتر از مناطق استان خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و منابع حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین با تأکید بر لزوم استفاده از فناوریهای نوین خاطرنشان کرد: استقرار سامانههای هوشمند و الکترونیکی علاوه بر جبران کمبود امکانات و نیروی انسانی، نقش مؤثری در پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی خواهد داشت.