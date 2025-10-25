معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد: خدمت به زائران امام حسین علیه‌السلام توفیقی الهی و افتخاری بزرگ است که نصیب خادمان این مسیر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیین تجلیل از خادمان جابه‌جایی زائران اربعین حسینی استان یزد با حضور سید مهدی طلائی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، احسان بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استان و جمعی از مدیران و مسئولان استانی برگزار شد.

سید مهدی طلائی‌مقدم ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی گفت: خدمت به زائران امام حسین علیه‌السلام توفیقی الهی و افتخاری بزرگ است که نصیب خادمان این مسیر شده است.

وی افزود: شما خادمان به زائران خاندان اهل‌بیت علیهم‌السلام خدمت می‌کنید و باید به خود ببالید که در این مسیر نورانی سهمی دارید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از زحمات تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که در ایام اربعین حسینی در جابه‌جایی و خدمت‌رسانی به زائران نقش‌آفرینی کردند، قدردانی کرد.