به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل اوقاف و امورخیریه آذربایجان‌غربی در نشست شورای اداری اداره‌های اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به رشد ۵۰ درصدی درآمد موقوفات در استان گفت: درآمد موقوفات و امام‌زادگان استان در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از پنجاه درصد افزایش یافته و مجموع آن به حدود ۹۰ میلیارد تومان رسیده است.

حجت‌الاسلام جوانبخت افزود: یکی از مهمترین برنامه‌های در دست اجرا، طرح کاداستر و جی‌آی‌اس موقوفات است که تاکنون بیش از ۲۵ هزار هکتار از اراضی موقوفه مکان‌نمایی و اطلاعات آن ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، این رقم به بیش از ۳۰ هزار و ۴۰۰ هکتار برسد.

وی، از افتتاح مرحله دوم گلخانه هیدروپونیک اوقاف به‌عنوان یکی از طرح‌های شاخص اقتصادی استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش بهره‌وری اقتصادی از موقوفات و ایجاد اشتغال پایدار، در‌ماه جاری با حضور مسئولان عالی‌رتبه سازمان اوقاف و استاندار آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری می‌رسد.

در این نشست، برنامه‌های راهبردی اداره‌کل در حوزه موقوفات، بقاع متبرکه و امور حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در بخش‌های مختلف ارزیابی شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، شهرستان خوی در شش‌ماهه نخست امسال رتبه دوم استان را در میزان درآمد موقوفات به دست آورده و مجموع درآمد موقوفات این شهرستان به بیش از ۲۳ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین در حوزه حقوقی نیز اقدامات گسترده‌ای برای تثبیت مالکیت موقوفات انجام شده و تاکنون ۵۸۰ فقره سند مالکیت برای اراضی موقوفه شهرستان خوی صادر شده و در یکی از پرونده‌ها بیش از ۶۶ هکتار از اراضی موقوفه دارای سند رسمی مالکیت شده است.

در پایان نشست، بر تداوم مسیر رشد درآمدی موقوفات، تقویت طرح‌های اقتصادی و فرهنگی و نیز تحقق نیت واقفان خیراندیش در سراسر استان تأکید شد.