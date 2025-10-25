پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری مازندران در دومین جلسه کارگروه استانی نمایندگان عالی قوای سهگانه، بر لزوم تعامل و همراهی برای حل معضل ساختوسازهای غیرمجاز و سایر چالشهای استانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در دومین جلسه کارگروه استانی نمایندگان عالی قوای سه گانه در استان که با حضور استاندار مازندران و رئیس مجمع نمایندگان استان به میزبانی دادگستری مازندران برگزار شد، گفت: این جلسه در اجرای دستورالعمل ابلاغی معاون اول قوه قضاییه با هدف طرح موضوع و بیان مسائل و مشکلات استانی و ارائه راهکار در این راستا تشکیل شده است.
وی افزود: در این جلسه، مبحث ساخت و سازهای غیر مجاز صورت گرفته در استان و پیشگیریهایی که باید در این خصوص صورت بگیرد مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
پوریانی با اشاره به شناسایی بیش از ۱۰۰ هزار مورد ساخت و ساز غیر مجاز در سطح استان، تاکید کرد: متاسفانه این ساختمانها هم به شکل غیر قانونی احداث شده و هم مالکین آنها به صورت غیرقانونی از خدماتی مانند آب، برق و گاز استفاده میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: این مهم در جلسه امروز مطرح و مقرر شد با اتخاذ تصمیمات موثر، نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف مشکل مذکور اقدام شده و حل این معضل، فرصتی برای رشد و توسعه استان باشد.
پوریانی خاطرنشان کرد: تصمیم گیری در خصوص معضل فوق الذکر، نیازمند همراهی و تعامل نمایندگان قوای سه گانه در استان مازندران بوده و در صورت نیاز مصوبهای نیز میتواند به شکل قانون در این خصوص در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای بالای دستگاه قضایی، اجرایی و نمایندگان محترم به عنوان قوه مقننه در استان، برگزاری نشستهای مشترک میتواند در حل و فصل و رفع بسیاری از مسائل و مشکلاتی که به عنوان معضل و البته مطالبات مردمی مطرح است، مفید و موثر باشد.
پوریانی تصریح کرد: با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه، در صورت نیاز به طرح موضوعی خاص در جلسه عالی سران قوا، موضوع به ایشان نیز گزارش میشود تا در جلسه فوق الذکر مورد طرح قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با بهره مندی از ظرفیت قوای سه گانه در مازندران و همچنین همراهی و کمک مردم، رشد، توسعه و پیشرفت استان را شاهد خواهیم بود.
گفتنی است دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان و معاونین استاندار مازندران نیز در این جلسه حضور داشتند.