به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استاندار فارس در شورای کشاورزی استان گفت: همه دستگاه‌های متولی بخش کشاورزی در اجرای طرح‌های پیشنهادی جهادکشاورزی در راستای افزایش بهره وری از جمله اصلاح الگوی کشت هم افزایی کنند.

امیری در ادامه بر توسعه صنایع فرآوری انجیر استهبان، سیب سپیدان و انگور ممسنی تاکید کرد.

وی در خصوص چالش سوخت بخش کشاورزی گفت: این موضوع در دستور کار و در حال پیگیری است.

مدیر کل هواشناسی فارس هم در این نشست گفت : بارش‌های پاییز مطلوب نیست و زمستان در حد نرمال پیش بینی شده است.

مدیر عامل آب منطقه‌ای فارس فارس هم از وضعت بحرانی ذخایر سدها خبر داد و گفت: آزاد سازی حقابه کشاورزی از سد ملاصدرا و سد درود زن به علت خشکسالی امکانپذیر نیست.





