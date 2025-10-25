نمایش شصت، دست، نوجوون با حضور کودکان و نوجوانان هنرمند خوزستانی در اهواز بر روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون فرهنگی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: همزمان با شصتمین سالگرد تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مجموعه‌ای از نمایش‌های صحنه‌ای با محوریت کودکان و نوجوانان از دوم آبان‌ماه در مرکز مجتمع‌فرهنگی و سایر مراکز کانون در اهواز بر روی صحنه رفت.

جمال ضیغمی با اشاره به روند یک‌ساله تولید این آثار نمایشی افزود: بازیگران این نمایش‌ها کودکان و نوجوانان هستند و اجرای آنها در قالب نمایش‌های صحنه‌ای صورت می‌گیرد. پیش از این نیز نمایش‌هایی، چون «در انتظار نور» به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و «عاشورا به روایت نسل نو» در دهه اول محرم اجرا شده‌اند.

وی ادامه داد: با اجرای نمایش شصت، دست، نوجوون در اهواز، نمایش «گروفالو» در امیدیه و «خاله سوسکه» در رامهرمز نیز روی صحنه می‌روند؛ این آثار اقتباسی از کتاب‌های کانون هستند و در بازه زمانی دوم تا هشتم آبان‌ماه اجرا می‌شوند.

معاون فرهنگی اداره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان همچنین از برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری در حوزه‌های نقاشی، خوش‌نویسی، سفال، سرود و هنر‌های تجسمی خبر داد و گفت: جشنواره سالانه سرود و جشنواره دوسالانه هنر‌های تجسمی با محوریت سفال و حجم، به‌صورت ملی برگزار می‌شود و مرحله استانی آن در خوزستان برگزار خواهد شد.

ضیغمی در پایان تأکید کرد: طرح استانی «هر مرکز، یک نمایش» در سال ۱۴۰۴ بر این اساس بنا شده که هر کتابخانه یا مرکز فرهنگی حداقل یک اثر نمایشی تولید کند تا در مسیر آماده‌سازی برای جشنواره نمایش مشارکت فعال داشته باشد.

نمایش شصت، دست، نوجوون تا هشتم آبان ساعت بیست در مجتمع فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان واقع در فاز دو پاداد شهر برپاست .