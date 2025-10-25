به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمیدرضا رحیمدل گفت: یکی از اقداماتی که در پیش از شروع فصل‌های بارش توسط سازمان مدیریت پسماند و با همکاری مناطق پنچ گانه شهرداری انجام می‌شود، شست و شوی منهول‌ها و کانال‌های شهری است.

وی هدف از این اقدام را ارتقای بهداشت محیط شهری، جلوگیری از انسداد مسیر‌های جمع‌آوری روان‌آب‌ها، بهبود عملکرد شبکه دفع آب‌های سطحی و ممانعت از خسارت به معابر و تاسیسات شهری عنوان کرد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری یزد افزود: استفاده از دستگاه پیشرفته جنتکس به عنوان یکی از تجهیزات مدرن در حوزه مدیریت پسماند که مبلغی در حدود ۹۰ میلیارد ریال برای خرید خودرو و تجهیزات آن هزینه شده، امکان شست‌وشو و مکش را به صورت هم‌زمان فراهم کرده و موجب افزایش سرعت، دقت و کیفیت خدمات‌رسانی شده است.

رحیمدل عملیات پاکسازی را شامل خارج کردن رسوبات، زباله‌ها و پسماند‌های تجمع‌یافته در کانال‌های آب عنوان کرد و اظهار داشت: باقی ماندن آب و زباله‌های متفاوت در کانال‌های شهری، محل مناسبی را برای رشد و تکثیر حشرات و حیوانات موذی که تهدیدکننده بهداشت عمومی شهر می‌باشند، به وجود می‌آورد و به همین دلیل پاکسازی این کانال‌ها، اقدامی مهم در راستای ارتقا و بهبود بهداشت محیط زیست شهری است.

وی تصریح کرد: سازمان مدیریت پسماند با نگاه علمی و فنی، به‌طور مستمر در حال به‌روزرسانی تجهیزات و روش‌های کاری خود است تا شهری پاک، ایمن و زیست‌پذیر برای شهروندان عزیز یزدی فراهم کند.