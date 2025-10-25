

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اصغر ناظری رئیس فدراسیون با علی تاجرنیا مدیرعامل باشگاه استقلال دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

ناظری ضمن ابراز خرسندی از علاقه و حضور باشگاه استقلال در حوزه توسعه و ترویج رشته کهن ایرانی، گفت؛ چوگان برگرفته از تاریخ و فرهنگ ایرانی است و روح جوانمردی و پهلوانی در آن جاری است.

دکتر تاجرنیا با اشاره به رسالت خطیر باشگاه‌های بزرگ ورزشی کشور در حمایت از رشته‌های اصیل ایرانی، خاطرنشان کرد؛ امیدواریم در چوگان بتوانیم احیاگر بازی کهن ایرانی باشیم.

وی در ادامه افزود؛ إن شاءالله طی یک برنامه بلندمدت در حوزه تیم داری و باشگاه داریِ چوگان ورود خواهیم کرد و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد حضور تیم چوگان استقلال در لیگ ملی چوگان ایران باشیم.

تاجرنیا در ادامه گفت؛ ورود باشگاه‌های ورزشی مطرح کشور همچون استقلال در حمایت از رشته‌های سنتی کشور، می‌تواند نقش بسزایی در گسترش چوگان بعنوان دفاع از هویت و بازی ملی-ایرانی داشته باشد و البته نقش حمایتی فدراسیون چوگان هم بی تاثیر نخواهد بود.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال عنوان کرد؛ چوگان بازی کهن ایران عزیز است و باشگاه استقلال هم قدیمی‌ترین باشگاه ورزشی ایران و این قرابت تاریخی و تمدنی می‌تواند آغاز فصل همکاری‌های مشترک باشد.