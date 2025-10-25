نماینده حوزه انتخابیه زابل در مجلس شورای اسلامی درنشست با دهیاران و مدیران دستگا‌های اجرایی و معتمدین این شهرستان گفت: این طرح‌ها شامل، آسفالت بزرگراه زابل به شهر دوست‌محمد وطرح گاز رسانی به هیرمند است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرهاد شهرکی گفت: حدود ۶۰۰ میلیارد تومان منابع در اختیار استان برای شروع عملیات آسفالت بزرگراه زابل به شهر دوست‌محمد گذاشته شده است.

وی افزود: پیمانکار این طرح انتخاب شده و کارگاه خود را فعال کرده است و از هفته آینده شروع به کار خواهد کرد.

شهرکی بیان داشت: طول این محور مواصلاتی ۳۰ کیلومتر است که در فاز اول حدود ۱۸ کیلومتر تملک آن انجام شده است و حدود هفت کیلومتر این جاده تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

نماینده حوزه انتخابیه شمال استان اظهار داشت: دوازده کیلومتر باقی مانده این طرح باید کار تملک و واگذاری آن انجام شود تا بتوانیم در سال آتی ادامه آن را باتوجه به اینکه که در بودجه دیده شده بتوانیم در یک مدت دو ساله این جاده سی کیلومتری را انجام بدهیم.