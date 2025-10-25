به مناسبت هفته فرهنگی کمیجان مسابقات مچ اندازی در این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار زرندیه از رفع یک نقطه حادثه خیز در مرکز شهرستان زرندیه حدفاصل ورودی مامونیه به آزادراه اتوبان تهران -زرندیه خبر داد.
-------
به مناسبت هفته فرهنگی ساوه زنگ فرهنگ در مدارس شهرستان ساوه و با حضور مسئولان در هنرستان صدیقه کبری نواخته شد.
برگزاری غرفههای مختلف از دست سازههای دانش آموزان بخش از این مراسم بود.
-------
به مناسبت هفته فرهنگی کمیجان مسابقات مچ اندازی در کمیجان برگزار شد.
------
به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش شهروندان تفرشی مسیر میدان مطهری تا روستای تاد والویجان را پیاده روی کردند.