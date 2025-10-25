به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار زرندیه از رفع یک نقطه حادثه خیز در مرکز شهرستان زرندیه حدفاصل ورودی مامونیه به آزادراه اتوبان تهران -زرندیه خبر داد.

-------

به مناسبت هفته‌ فرهنگی ساوه زنگ فرهنگ در مدارس شهرستان ساوه و با حضور مسئولان در هنرستان صدیقه کبری نواخته شد.

برگزاری غرفه‌های مختلف از دست سازه‌های دانش آموزان بخش از این مراسم بود.

-------

به مناسبت هفته فرهنگی کمیجان مسابقات مچ اندازی در کمیجان برگزار شد.

------

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش شهروندان تفرشی مسیر میدان مطهری تا روستای تاد والویجان را پیاده روی کردند.