سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در گفت‌وگویی بیان کرد:

غنی‌سازی را می‌خواهیم چون حق ماست

وی در پاسخ به سؤالی بیان کرد: همیشه در دوران مذاکرات با این سؤال روبرو بودیم که غنی‌سازی را برای چه می‌خواهید می‌گفتیم ما دنبال بمب و سلاح هسته‌ای نیستیم. من می‌گفتم ما غنی‌سازی را می‌خواهیم چون حق ماست و دیگران می‌گویند نباید داشته باشید.

رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: بمب اتمی ما قدرت نه گفتن به دیگران است و قدرت ما از اینجا ناشی می‌شود.

بمب اتمی ایران توانایی نه گفتن مقابل قدرت‌هاست

وزیر امور خارجه خطاب به غربی‌ها بیان کرد: ما نبودیم که از برجام خارج شدیم. اینکه شما نگران هستید و من نباید داشته باشم مورد پذیرش نیست ولی برای اثبات حقانیت حاضریم مذاکره کنیم. به خیلی‌ها گفتم که بمب اتمی ایران توانایی نه گفتن مقابل قدرت‌هاست و این از انقلاب اسلامی شروع شده و هنوز هم ادامه دارد و این را نباید دست کم گرفت.

عراقچی ادامه داد: مردمی که حاضرند هزینه‌های سنگین بدهند ولی استقلال، عزت و شرفشان خدشه‌دار نشود.

انگار تیغ از دل خیلی از کشورها در می‌آوریم

وی با اشاره به مذاکرات اخیر در نیویورک اظهار داشت: ما زیر بار دیکته نمی‌رویم. این خصوصیت ایرانی‌ها همیشه بوده و الان هم هست. مشخصه اصلی قدرت ما همین است.

عراقچی ادامه داد: من در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای دیدم حرف‌هایی که درباره رژیم صهیونیستی، آمریکا، هژمونی و ... بیان می‌کنیم انگار تیغ از دل خیلی از کشورها در می‌آوریم. اینکه دیپلمات‌های ایرانی جرأت می‌کنند که مسائلی را مطرح ‌کنند یکی از مشخصه‌های ما و باعث افتخار ماست.

وزیر امور خارجه افزود: مستقل بودن هزینه هم دارد.

تا وقتی سلطه‌طلبی آمریکا هست مشکل بین ما و آمریکا حل نمی‌شود

این دیپلمات عالی‌رتبه ایرانی در ادامه این گفت‌وگوی اینترنتی در پاسخ به سؤالی درباره آمریکا اظهار داشت: تا وقتی که آمریکا خصلت سلطه طلبی دارد و تا وقتی جمهوری اسلامی خصلت زیر بار سلطه نرفتن دارد، مشکل بین ما و آمریکا حل نمی‌شود.

وی یادآور شد: ولی من معتقدم می‌توانیم مدیریت کنیم. دلیلی ندارد هر هزینه‌ای را پرداخت کرد. می‌توان هزینه‌های آن را کاهش داد. ما با آمریکا اختلاف نظرهای جدی داریم و عمده آن به بحث سلطه و سلطه گری آمریکا مربوط می‌شود. اگر آمریکا خوی سلطه طلبی را در مقابل ایران کنار بگذارد می‌توانیم معامل کنیم.

عراقچی اضافه کرد: همیشه گفته شده که ملت ایران به زبان زور، فشار و تحریم جواب نمی‌دهد، ولی به زبان احترام جواب می‌دهد. اگر با ملت ایران با کرامت صحبت و عمل کنید، ملت ایران هم پاسخ مشابهی می‌دهد.

کسی فکر نکند که ما لجبازی می‌کنیم

وزیر امور خارجه اضافه کرد: در قضیه مذاکرات برجام این امتحان شد. در کمال حسن نیت مذاکره، توافق و ما اجرا کردیم، ولی همین هم به تجربه تلخ تبدیل شد. چون آمریکا از آن خارج شد. در اجرا هزار و یک بازی در آورده و در نهایت دولتشان عوض و خارج شد.

وی گفت: هیچ زمینه‌ای برای اعتماد به آمریکا وجود ندارد.

عراقچی با بیان اینکه کسی فکر نکند که ما لجبازی می‌کنیم، اظهار داشت: ما یک بار با آمریکایی‌ها مذاکره کرده و توافق هم کردیم و ما صادقانه اجرا کرده و آنها خارج و تحریم‌هایشان را دوباره برگردانند. یک بار زمان دولت شهید رئیسی مذاکره کردیم توافق کردیم گروگان‌ها آزاد و پول‌های ما از کره جنوبی آزاد و در قطر قفل و استفاده نشد.

وی ادامه داد: همین امسال وارد مذاکره شدیم، وسط مذاکره به ما حمله کردند و آمریکا حمایت کرد و بعد خودش به آن ملحق شد. در نیویورک یک فرصتی برای مذاکره بود، درخواست‌های کاملا غیرمنطقی و غیرمعقول که همه مواد را تسلیم و آنها اسنپ‌بک را ۶ ماه تمدید کنند. کدام آدم عاقلی این را می‌پذیرد.

هیچ وقت دیپلماسی را رها نکرده و رد نمی‌کنیم

رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه هیچ تجربه مثبتی بین ما و آمریکا پدید نیامده است، عنوان کرد: علی‌رغم اینکه ما صادقانه آمده جلو و سعی کردیم راهی را باز کنیم. ما اعتماد نداریم و اعتماد هم نخواهیم کرد، ولی حتی بدون داشتن اعتماد آدم می‌تواند وارد تعامل با حواس جمع شود. این کار را کردیم ولی هیچ وقت جواب مثبت نگرفته‌ایم.

وی افزود: این خوی آمریکایی‌هاست و الان هم یک نقطه‌ای است که هیچ زمینه مثبتی آدم نمی‌بیند که وارد تعامل شود.

عراقچی بیان کرد: اگر آمریکایی‌ها آمادگی داشته باشند از موضع برابر با رویکرد صادقانه برای رسیدن به یک توافقی که منفعت متقابل داشته باشد، براساس احترام متقابل، آمادگی مذاکرات جدی و واقعی برای رسیدن به یک راه‌حل مرضی الطرفین داشته باشد، ما هیچ وقت دیپلماسی را رها نکرده و رد نمی‌کنیم.

وی گفت: این خیلی پیچیدگی دارد. چیزی که از آن نمی‌گذریم حقوق مردم ایران است، چیزی که تحمل نمی‌کنیم اعمال سلطه و زورگویی بر مردم ایران است ولی برای هر راه‌حل خردمندانه‌ای آمادگی داریم.

مقاومتی که به نقطه عطف تاریخی بدل شد

عراقچی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به این ضرب‌المثل که «گوشت هم را می‌خورند، ولی استخوان هم را دور نمی‌اندازند»، بیان کرد: این واقعا در بین ایرانی‌هاست. هر اختلاف نظری با هم داشته باشیم ولی وقتی پای ایران خاک و وطن می‌آید، همه یکدست و متحد می‌شویم.

وزیر خارجه بیان کرد: همه مردم داخل و خارج کشور مظلومیت ایران و ایرانی را حس کردند که هیچ دلیلی برای حمله به ایران وجود نداشت و ما هیچ خلافی مرتکب نشده بودیم که کوچک‌ترین توجیهی برای آن ایجاد کند. برنامه هسته‌ای ما کاملاً صلح‌آمیز و حق ماست. ما دقیقاً حق خود را اجرا کرده بودیم و هیچ انحرافی به سمت کارهای غیرقانونی و تولید سلاح نداشتیم و گزارش هم نشده است.

وی گفت: یکسری سؤالات برای ۲۰ سال و ۳۰ سال پیش بوده که همه را پاسخ دادیم و رفع شده است.

عراقچی ادامه داد: مردم این مظلومیت و حقانیت را احساس کردند. ما مشغول مذاکره درباره برنامه هسته‌ای خود بودیم که اعتمادسازی و ایجاد اطمینان کنیم که هیچ انحرافی در آن وجود ندارد. مشغول مذاکره بودیم پنج دور مذاکره کردیم و دور ششم برای ۱۵ ژوئن تنظیم شده بود، دو شب قبل ۱۳ ژوئن این تهاجم انجام شد. مردم احساس کردند دولت و حاکمیت معقول و منطقی رفتار می‌کند، اهل گفت‌وگو و تعامل است و هیچ چیزی که توجیه کننده حمله باشد، وجود نداشت.

وزیر امور خارجه افزود: بنابراین، احساس ایران و ایرانی‌گری و عرق به وطن و خاک در جای خود و این که مردم احساس کردند، حاکمیت مسیر درستی پیموده و برای دیپلماسی و راه‌حل‌های صلح‌آمیز تلاش کرده است، این باعث شد که این انسجام و حمایت بیشتر شود.

وی گفت: ما در این ۱۲ روز شاهد مقاومتی بودیم که به اعتقاد من به یک نقطه عطف تاریخی تبدیل شد.

سرمایه‌ای برای کشور

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: اصل مهم برای ما این بود که این جنگ نباید به الگویی برای رفتار با ایران تبدیل شود، باید همه جهان دریابد که ایرانیان در برابر زور، فشار و جنگ جواب نمی‌دهند، بلکه مقاومت می‌کنند.

وی گفت: اگر این مقاومت صورت نگرفته بود، این الگو تبدیل به رویه‌ای شده بود که هرگاه چیزی از ایران بخواهند، تهدید و حمله کنند. ایرانیان در این ۱۲ روز ثابت کردند از حقوق خود نمی‌گذرند، از جنگ فرار نمی‌کنند، از جنگ نمی‌ترسند و ایستادگی و مقاومت می‌کنند.



به گفته عراقچی این سرمایه‌ای برای کشور است و همه اذعان دارند باید آن را حفظ کرد و باید قدر مردم را دانست و انتظارات آن‌ها را برآورده کرد. این همان مردمی هستند که پای کار ایستادند.

آماده بودن مهمترین عامل جلوگیری از جنگ است

وزیر امور خارجه اضافه کرد: این تفکر الان وجود دارد. البته برخی دوباره به حرف‌های سابق بازمی‌گردند، اما به نظرم مهم نیست. مقام معظم رهبری هم به صورت علنی و هم در جلسات خصوصی از ایشان شنیده‌ام که فرموده‌اند قدر این سرمایه را باید دانست، باید این سرمایه اجتماعی را حفظ کنیم و مدیون مردم هستیم، باید قدر مردم را بدانیم.

وی گفت: رئیس‌جمهور، هیئت دولت، نیروهای مسلح، هر جا می‌رویم همین صحبت است. در دولت شاهد ابتکارات و طراحی‌هایی هستم که رئیس‌جمهور و وزرای کابینه برای حفظ انسجام، توجه بیشتر به مسائل معیشتی مردم و حفظ آمادگی مردم برای هر شرایطی این ابتکارات را مطرح می‌کنند.

عراقچی افزود: اینکه می‌گویم آمادگی حفظ شود به این معنا نیست که ممکن است دوباره جنگی رخ بدهد، اتفاقا آماده بودن مهمترین عامل جلوگیری از جنگ است.

وی اضافه کرد: اگر برای جنگ آماده نباشید، جنگ رخ می‌دهد، اگر آماده جنگیدن باشید، کسی جرأت حمله به شما را ندارد. این آمادگی الان وجود دارد، این آمادگی هم در نیروهای مسلح، مردم و دولت این آمادگی حتی بیشتر از قبل از جنگ ۱۲ روزه است.

عراقچی تصریح کرد: مطمئنم این تجربه اشتباه را تکرار نخواهند کرد و اگر این تجربه را تکرار کنند، با پاسخ مشابهی مواجه خواهند شد.