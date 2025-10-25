مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک از اجرای طرح نه به کشت گیاهان ممنوعه (خشخاش - شاهدانه)، نه به اعتیاد و نه به خطر افتادن امنیت غذایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جعفر آفرین گفت: هر شخص که مبادرت به کاشت گیاهان ممنوعه مخدر (خشخاش و شاهدانه و...) نماید و در کشت آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم دخیل باشد برابر قانون مجرم شناخته شده و علاوه بر جزای در نظر گرفته شده از خدمات و سهمیه‌های دولتی ارائه شده توسط جهاد کشاورزی محروم خواهد شد.

وی ادامه داد: هرگونه فعالیت ماشین آلات کشاورزی (تراکتور، تیلر و موتور آب و...) در راستای کشت گیاهان ممنوعه (شخم، دیسک و...) ممنوع و تخلف محسوب می‌گردد و ضمن برخورد قانونی با مالکین ماشین آلات کشاورزی، سهمیه سوخت و... این ماشین آلات توسط جهادکشاورزی قطع می‌گردد/.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک بیان کرد: هرگونه اجاره اراضی و ادوات کشاورزی (تراکتور، تیلر و موتور آب و...) به افرادی که قصد کشت گیاهان ممنوعه را دارند، ممنوع، تخلف و معاونت در جرم محسوب می‌گردد و برابر مقررات با مالکین اراضی و ماشین آلات کشاورزی (قطع سهمیه سوخت و خدمات) و فرد یا افراد کشت کننده برخورد می‌گردد.

آفرین خاطر نشان کرد: بر این اساس علاوه بر اینکه مسأله کشت گیاهان از جنبه قانونی ممنوع می‌باشد، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی (امنیت غذایی جامعه و...) زیست‌محیطی و فرهنگی نیز در پی دارد و مقابله با آن نیاز به هم‌افزایی و مشارکت همه می‌باشد.