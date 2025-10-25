پخش زنده
مدیرکل حج و زیارت چهارمحال و بختیاری از فراهم شدن امکان نامنویسی برای دارندگان قبوض ودیعهگذاری تا پانزدهم بهمنماه سال ۱۳۸۶ از امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدی با اشاره به آغاز فرآیند پیشثبتنام برای اولویتهای مختلف حج تمتع، گفت: ثبتنام اولیه از بیستم مهرماه در سراسر کشور آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت هر استان ادامه دارد.
محمدی افزود: از امروز نیز پیشثبتنام برای دارندگان قبوض ودیعهگذاری تا تاریخ پانزدهم بهمنماه سال ۱۳۸۶ آغاز میشود و متقاضیانک لازم است با مراجعه به سامانه حجِ من به نشانی my.haj.ir اطلاعات فردی خود را تکمیل کنند.
وی تصریح کرد: متقاضیان علاوه بر درج مشخصات لازم، باید نسبت به پرداخت مبلغ علیالحساب اولیه اقدام کنند تا فرآیند ثبتنام برای اعزام به حج سال ۱۴۰۵ نهایی شود.