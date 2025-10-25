پخش زنده
مهلت ثبتنام در مدرسه پاییزی دادهها ویژه پژوهشگران، استادان، دانشجویان، مدیران و متخصصان حوزه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) بهصورت حضوری و مجازی تمدید شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مدرسه پاییزی دادهها ویژه پژوهشگران، استادان، دانشجویان، مدیران و متخصصان حوزه علم و فناوری هفته سوم و چهارم آبانماه ۱۴۰۴، در ایرانداک برگزار میشود.
به دانشپذیران این دوره گواهینامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اعطا میشود.
مدرسان این دوره استادان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و استادان مدعو و مخاطبان آن پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند.
همچنین سرفصلهای آموزشی این دوره شامل نوعشناسی دادهها، دادههای پژوهشی، ابعاد اخلاقی دادهها، ابعاد پردازشی دادهها، ابعاد مدیریتی دادهها، دادههای رفتاری، دادههای رسانههای اجتماعی، دادههای سیاستگذاری، دادههای علوم زمین، دادههای زیستفناوری، و دادههای پزشکی میشود.
آخرین مهلت ثبتنام در این دوره تا ۱۸ آبانماه ۱۴۰۴ در نشانی irandoc.ac.ir/page/۶۲۶۴ امکان پذیر است.