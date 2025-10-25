معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان تهران، گفت: سلامت، قانون‌مداری و مشارکت حداکثری مردم، محور برنامه‌ریزی برای انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان است.

سلامت، قانون‌مداری و مشارکت حداکثری محور برگزاری انتخابات شوراهاست

سلامت، قانون‌مداری و مشارکت حداکثری محور برگزاری انتخابات شوراهاست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین کاغذلو در نشست مشترک ستاد انتخابات استان و شهرستان تهران که با همراهی کمیته انتخابات خانه احزاب کشور و حضور اسلامی دبیر ستاد انتخابات کشور، خجسته‌پور مدیرکل سیاسی استانداری و خوش‌اقبال فرماندار شهرستان تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در یازدهم اردیبهشت‌ماه سال آینده، گفت: سلامت انتخابات، اجرای دقیق قانون، حفظ بی‌طرفی، امنیت کامل، مشارکت حداکثری مردم و امانت‌داری در آرای آنان، پنج اصل بنیادین ستاد انتخابات استان تهران است.

وی افزود: برگزاری انتخاباتی در شأن مردم شریف استان تهران، نیازمند هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است و ستاد انتخابات استان با جدیت این مسیر را دنبال می‌کند.

کاغذلو با اشاره به همکاری کمیته انتخابات خانه احزاب کشور، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در تبیین قانون جدید انتخابات و ارتقای مشارکت مردم، یکی از رویکرد‌های اصلی ستاد انتخابات استان تهران خواهد بود.

بر اساس این گزارش؛ در این نشست، قانون انتخابات تناسبی شورا‌های اسلامی شهر تهران، ری و تجریش تشریح و ابعاد مختلف اجرایی آن بررسی شد.