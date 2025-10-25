

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نماینده ایران در مسابقات دوومیدانی ۲۰۰۰ متر با مانع بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با رکورد ۶:۰۶.۷۳ دقیقه به مدال برنز این مسابقات رسید و نخستین مدال دوومیدانی ایران را در این بازی‌ها پس از چین و ویتنام دشت کرد و رکورد شخصی خود را ارتقا بخشید.

در ادامه مسابقات دوومیدانی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین، محمد علیدوستی عصر شنبه ساعت ۱۷:۵۵ دقیقه در فینال دوی ۲۰۰۰ متر بامانع در ورزشگاه ملی بحرین شرکت کرد. او در فینال این مسابقات به رقابت با ۱۵ دوومیدانی کار از کشور‌های چین، ویتنام، چین تایپه، ازبکستان، عربستان (۲)، سریلانکا، عمان، قزاقستان (۲)، تاجیکستان، یمن و سنگاور (۲) پرداخت.

علیدوستی با ثبت زمان ۶:۰۶.۷۴ دقیقه به مدال برنز رسید. بهترین رکورد شخصی علیدوستی۶:۲۶.۱۵ دقیقه است.

مرسا کاسای از اوکراین با ۵:۳۱.۳۶ دقیقه و کمال علی دامر از قطر با ۵:۳۲.۱۳ دقیقه به ترتیب از رکوردداران جهان و آسیا در دوی ۲۰۰۰ متر بامانع در این رده سنی هستند.

علیرضا صمیمی و علی اصغر شاهی آخرین نمایندگان دوومیدانی ایران در این بازی‌ها هستند که فردا (یکشنبه) ساعت ۱۸:۱۵ در پرتاب دیسک به رقابت می‌پردازند.