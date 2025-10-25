پخش زنده
نماینده استان یزد در شورای عالی استانها: نبود منابع پایدار آبی مانع اصلی توسعه اقتصادی استان است و اجرای طرحهای انتقال و بازچرخانی آب باید با جدیت دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسین حیدری با اشاره به وضعیت اقتصادی یزد گفت: استان یزد با وجود ظرفیتهای قابل توجه در حوزه صنعت، معدن و گردشگری، همچنان با چالشهایی نظیر بیکاری، کمآبی و رکود تولید روبهرو است.
وی افزود: بسیاری از واحدهای صنعتی استان به دلیل افزایش هزینههای تولید و کمبود منابع مالی، با کاهش ظرفیت فعالیت مواجه شدهاند و حمایت مؤثر از صنایع کوچک و متوسط میتواند به رونق اشتغال کمک کند.
عضو شورای عالی استانها با تأکید بر بحران آب در یزد خاطرنشان ساخت: نبود منابع پایدار آبی مانع اصلی توسعه اقتصادی استان است و اجرای طرحهای انتقال و بازچرخانی آب باید با جدیت دنبال شود.
حیدری ادامه داد: تمرکز سرمایهها در بخشهای غیرمولد یکی از آسیبهای جدی اقتصاد یزد است و نظام بانکی باید سرمایهگذاران را به سمت فعالیتهای تولیدی هدایت کند.
وی تصریح کرد: توسعه گردشگری و تقویت همکاری میان دولت، بخش خصوصی و شوراهای محلی میتواند مسیر رشد اقتصادی استان را هموار کند.