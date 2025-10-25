

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:



در وزن ۵۷ کیلوگرم میلاد والی زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ لوکا گوینجیلیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۵ مغلوب لوک لیلدهال از آمریکا شد و با توجه به حضور این کشتی گیر به دیدار فینال، والی زاده به گروه بازنده‌ها راه یافت. وی در این گروه ابتدا به مصاف هونگ هانگ لیائو از چین می‌رود و در صورت پیروزی بر این حریف، به دیدار رده بندی راه خواهد یافت تا مقابل آیاندای اوندار از روسیه قرار بگیرد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم سینا خلیلی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۵ از سد عمر عمروف از روسیه گذشت. وی در دور بعد به با نتیجه ۱۲ بر ۲ ناوین کومار از هند را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر مایس علی اف از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. خلیلی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۲ الکساندر گایدارلی از مولداوی را پشت سر گذاشت و به دیدار فینال راه یافت. خلیلی در این دیدار به مصاف کانان هیبت اف از جمهوری آذربایجان می‌رود..



در وزن ۷۹ کیلوگرم مهدی یوسفی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مقابل لوی هاینس دارنده مدال نقره جهان از آمریکا مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت. یوسفی در این گروه ابتدا به مصاف گریگور ایگنبرودت از آلمان می‌رود و در صورت غلبه بر این کشتی گیر در دور بعد با آیخان سمیر سید از بلغارستان کشتی می‌گیرد و در صورت غلبه بر این حریف به دیدار رده بندی راه خواهد یافت تا به مصاف داوداف از روسیه برود.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ دمیتری دوسکوف از مولداوی را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر خاچاتور خاچاتوریان از ارمنستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. محمدنژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر حبیب داودگادجیف از روسیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار به مصاف ختاگ کارسانوف از جمهوری آذربایجان می‌رود.