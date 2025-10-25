دومین دوره مسابقات کورن هول قهرمانی کشور در دو بخش آقایان و بانوان در نراق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دومین دوره مسابقات کورن هول قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی اسپانیا برگزار شد.
علیرضا رعیت رئیس هیئت ورزشهای روستایی و عشایری و بازیهای بومی و محلی شهرستان دلیجان در تشریح این خبر گفت: این مسابقات به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق و به همت هیأت ورزشهای روستایی و عشایری و بازیهای بومی و محلی شهرستان دلیجان و استان مرکزی، طی روزهای چهارشنبه ۳۰ مهر و پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴ با حضور ۱۹ استان در قالب تیم آقایان و ۱۶ استان در قالب تیم بانوان برگزار شد.
تیمهای خوزستان، گلستان و خراسان جنوبی در بخش آقایان و تیمهای تهران، خراسان جنوبی و خوزستان در بخش بانوان مقامهای اول تا سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.
در پایان مسابقات که با حضور رئیس فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری کشور، رئیس انجمن کورن هول ایران مدیران کشوری، استانی و شهرستانی برگزار شد، به نفرات برتر حکم قهرمانی، مدال، تندیس و کاپ قهرمانی اهدا شد.