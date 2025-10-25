به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دومین دوره مسابقات کورن هول قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی اسپانیا برگزار شد.

علیرضا رعیت رئیس هیئت ورزش‌های روستایی و عشایری و بازی‌های بومی و محلی شهرستان دلیجان در تشریح این خبر گفت: این مسابقات به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق و به همت هیأت ورزش‌های روستایی و عشایری و بازی‌های بومی و محلی شهرستان دلیجان و استان مرکزی، طی روز‌های چهارشنبه ۳۰ مهر و پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴ با حضور ۱۹ استان در قالب تیم آقایان و ۱۶ استان در قالب تیم بانوان برگزار شد.

تیم‌های خوزستان، گلستان و خراسان جنوبی در بخش آقایان و تیم‌های تهران، خراسان جنوبی و خوزستان در بخش بانوان مقام‌های اول تا سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.

در پایان مسابقات که با حضور رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی و عشایری کشور، رئیس انجمن کورن هول ایران مدیران کشوری، استانی و شهرستانی برگزار شد، به نفرات برتر حکم قهرمانی، مدال، تندیس و کاپ قهرمانی اهدا شد.