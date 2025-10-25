به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی استان و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: یک مادر باردار ۳۷ ساله ساکن روستای خویه از توابع شهرستان کوهرنگ، با بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان شهرکرد منتقل شد.

عسگری افزود:با اعلام نیاز فوری از سوی مرکز ارتباطات اورژانس و هماهنگی واحد EOC، بالگرد امداد هوایی به محل اعزام شد تا مادر باردار در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرکز درمانی منتقل شود.

وی گفت: اقدامات اولیه درمانی توسط تیم اورژانس در محل انجام شد و سپس بیمار برای دریافت مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان مرکز استان انتقال یافت.