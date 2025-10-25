کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر قم به‌عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی شورا، نقش محوری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای طرح‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهر مقدس قم ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر قم با هدف ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی شهروندان و توسعه فرهنگ دینی و اسلامی در عرصه‌های مختلف زندگی شهری، همواره کوشیده است تا قم را به الگویی از زیست شهری مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و اسلامی تبدیل کند.

اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا با همکاری سازمان‌ها و نهاد‌های فرهنگی و خدماتی شهرداری قم، در سال‌های اخیر طرح‌ها و برنامه‌های متنوعی را در زمینه ارتقای فرهنگ شهروندی، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی مردمی، توسعه ورزش همگانی و تقویت هویت اجتماعی شهر مقدس قم اجرا کرده‌اند.