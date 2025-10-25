به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ گفت: با هدف افزایش پایداری تأمین آب مشترکین، بهبود راندمان ایستگاه‌ها و رفع مشکلات بهره‌برداران در فصل آبیاری امسال تعمیرات اساسی پمپ‌های ایستگاه‌های پمپاژ نگاز و پهونده در شبکه آبیاری گتوند انجام شد.

حسین فرهنگ افزود: ایستگاه‌های پمپاژ نگاز و پهونده از تأسیسات مهم شبکه آبیاری گتوند هستند که تحت پوشش شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ فعالیت دارند.

وی ادامه داد: با انجام تعمیرات اساسی پمپ‌های ایستگاه‌های پمپاژ نگاز و پهونده، این پمپ‌ها وارد مدار شدند.