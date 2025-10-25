پخش زنده
سومین جشنواره منطقهای ههلپهرکی ماه آینده در مهاباد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهاباد با اشاره به برگزاری سومین جشنواره هه لپه رکی در مهاباد گفت: این جشنوار روزهای ششم و هفتم آذر ماه در این شهر برگزار خواهد شد.
سیامند جوانبخت افزود: شرکت کنندهها در سراسر کشور آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال خواهند کرد و در نهایت ۱۲ گروه انتخاب خواهند شد و در این جشنواره حضور پیدا خواهند کرد.
محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم با بیان اینکه برنامه ریزی برای برگزاری جشنوارهای منطقهای هه لپه رکی در مهاباد در حال انجام است، گفت: به منظور ارتقای وضعیت فرهنگی شهرستان باید مراسم و مناسبتهای فرهنگی و هنری را ارتقاء دهیم و این موضوع یک مطالبه عمومی است و برای ارتقای سلامت روان ملت بسیار مهم است.
امیرعشایری افزود: این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی استعدادها و فرهنگ و هنر غنی زاگرس نشیان برگزار خواهد شد و فرصتی مغتنم برای هنرنمایی بیش از ۲۰۰ هنرمند از سراسر کشورخواهد بود.