فرصت پیش ثبت نام حج تمتع برای دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا ۱۵ بهمن ماه ۸۶، برای متقاضیان، فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پیش ثبت نام برای اولویت‌های مختلف به ترتیب اطلاعیه اعلامی از روز بیستم مهر در سراسر کشور آغاز شد و این روند تا تکمیل ظرفیت استان‌ها ادامه دارد.

از سوم آبان نیز پیش ثبت نام از ودیعه گذاران حج تا نیمه بهمن ماه ۱۳۸۶، آغاز شده است.

متقاضیان باید با مراجعه به سامانه حجِ من به نشانی my.haj.ir برای تکمیل اطلاعات فردی و پیش ثبت نام و واریز هزینه علی الحساب اولیه برای اعزام به حج ۱۴۰۵ اقدام کنند.