پخش زنده
امروز: -
محمد مبین عظیمی در دیدار نهایی مسابقات کشتی آزاد جهان با اقتدار مدال زرین طلای این مسابقات را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رقابتهای کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در شهر نووی ساد کشور صربستان در حال برگزاری است.
دقایقی قبل و در دیدار فینال این مسابقات محمد مبین عظیمی کشتی گیر شایسته سقزی در وزن ۹۲ کیلوگرم در مصاف با موخامد خانیاف در یک رقابت جانانه کشتیگیر روسی را زمینگیر کرد
و بر پله اول رقابتهای کشتی قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال ایستاد.
این کشتی گیر شایسته استان با درخشش بی نظیر و انجام کشتیهایی فنی و مقتدرانه توانست با نتیجه ۵ بر ۳ به مدال طلای این مسابقات دست یابد.
گفتنی است؛ در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدمبین عظیمی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ شرزاد پایانوف از ازبکستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر صادیگ مصطفی زاده از آذربایجان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.
وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۳ جاشوآ بار از آمریکا را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۲ بر ۱ ایوان چورنوهوز از اوکراین را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال با نتیجه ۵ بر ۳ از سد موخامد خانی اف از روسیه گذشت و به مدال طلا دست یافت.