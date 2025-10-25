به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در شهر نووی ساد کشور صربستان در حال برگزاری است.

دقایقی قبل و در دیدار فینال این مسابقات محمد مبین عظیمی کشتی گیر شایسته سقزی در وزن ۹۲ کیلوگرم در مصاف با موخامد خانی‌اف در یک رقابت جانانه کشتی‌گیر روسی را زمین‌گیر کرد

و بر پله اول رقابتهای کشتی قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال ایستاد.

این کشتی گیر شایسته استان با درخشش بی نظیر و انجام کشتی‌هایی فنی و مقتدرانه توانست با نتیجه ۵ بر ۳ به مدال طلای این مسابقات دست یابد.

گفتنی است؛ در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدمبین عظیمی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ شرزاد پایانوف از ازبکستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر صادیگ مصطفی زاده از آذربایجان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۳ جاشوآ بار از آمریکا را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۲ بر ۱ ایوان چورنوهوز از اوکراین را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال با نتیجه ۵ بر ۳ از سد موخامد خانی اف از روسیه گذشت و به مدال طلا دست یافت.