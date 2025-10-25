وزیر ورزش و جوانان: میتوان با ساماندهی و استفاده از ظرفیتهای مردمی و جوانان، پیشرفت و توسعه کشور را سرعت بخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با ساماندهی و استفاده از ظرفیتهای مردمی و جوانان میتوان پیشرفت و توسعه کشور را سرعت بخشید.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در سفربه استان مرکزی در جلسه شورای تربیت بدنی استان حاضر شد و به تشریح ظرفیتهای مردمی به خصوص جوانان در استان و کشور پرداخت و گفت: باید با آموزش و سازماندهی جوانان و مردم حول محور محلات، مساجدوپایگاههای بسیج با همین امکانات موجود میتوان تحول اساسی در همه حوزهها ایجاد کرد.
وزیر ورزش و جوانان مدیریت منابع و ایجاد همدلی و همگرایی حداکثری بین مردم را از اولویتهای کشور دانست و پیشنهاد داد استان مرکزی با تشکیل کمیتهی سه جانبه ورزش و جوانان، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش مشکلات نگران کننده ساختار اسکلتی و چاقی دانش آموزان را بررسی و راهکار حل این مشکلات را تدوین و عملیاتی کرده تا از تجربیات این استان برای بهبود شاخصهای چاقی و اسکلتی در کشور استفاده شود.
استاندار مرکزی هم در این جلسه به تشریح ظرفیتها و استعدادهای ورزشی استان پرداخت و گفت: عملکرد مطلوب تیم فوتبال آلومینیوم اراک با استفاده از ظرفیت جوانان و اعتبارات محدود نشان از توان بالای ورزشکاران و فعالان و مدیران ورزشی در استان مرکزی است.
زندیه وکیلی افزود: با استفاده از ظرفیتها و اعتبارات استانی توسعه ورزش در استان از روند مطلوبی برخوردار است ولی توسعه زیرساختهای ورزشی در استان نیازمند حمایت و اعتبارات ملی است.
محمد بیات نماینده مردم خمین و رئیس مجمع نمایندگان استان، نادرقلی ابراهیمی و سید محمد جمالیان نمایندگان مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه در سخنان جداگانه رعایت عدالت در توزیع اعتبارات و تخصیص اعتبارات ملی به طرحها و پروژههای حوزه ورزش، توجه به ورزشهای انفرادی و حمایت از قهرمانان، توجه به حوزه جوانان و حمایت از تشکلهای مردم نهاد را خواستار شدند و استفاده از ظرفیتهای مالیاتی و هدفمند کردن بودجههای موازی در استانها را راهکاری برای پیشبرد اهداف توسعه محور ورزش دانستند.