پخش زنده
امروز: -
سی و دومین نمایشگاه کشاورزی و فناوری پیشرفته موسوم به نمایشگاه یانگلینگ با حضور نمایندگانی از ایران آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از چین، این نمایشگاه که در "شهر ملی کشاورزی و فناوری" یانگلینگ در استان شاآنشی چین در حال برگزاری است، یکی از مهمترین رویدادهای کشاورزی جهان شناخته میشود و هر سال میزبان آخرین دستاوردهای فناوری در حوزه کشاورزی است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران در نشست تخصصی کشاورزی کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای که در حاشیه این نمایشگاه برگزار شد، در سخنانی بر اهمیت کشاورزی نوین و امنیت غذایی با اتکا بر ظرفیتهای علمی و پژوهشی در کشاورزی ایران و منطقه تاکید کرد.
غلامرضا گلمحمدی با تشریح نقش کشاورزی نوین در ایجاد امنیت غذایی از دستاوردهای ایران در مقابله با خشکسالی و چالشهای زیست محیطی در سالهای اخیر با بیان اینکه طی چهار دهه گذشته تولید محصولات کشاورزی ایران از ۳۰ میلیون تن به بیش از ۱۳۰ میلیون تن افزایش یافته است، گفت: این افزایش تولید بدون تغییر قابل توجهی در حوزه کشت محصولات کشاورزی رخ داده است و به وضوح نقش حیاتی فن آوریهای جدید را در افزایش بهره وری و افزایش عملکرد نشان میدهد.
وی با اشاره به برخی از ظرفیتهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: این سازمان ۲۱ موسسه تحقیقاتی ملی، ۳۴ مرکز تحقیقاتی استان، ۳۶۰ ایستگاه تحقیقاتی، بیش از ۵۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی، بیش از صد هزار هکتار مزارع تحقیقاتی، بیش از ۱۰۴ شرکت دانش بنیان و بیش از ۱۰ هزار پرسنل است که یه هزار نفر از آنها محقق هستند.
گل محمدی راه اندازی مرکز ملی نظارت بر الگوهای تولید محصولات کشاورزی، افزایش استفاده از پهپادها در بخش کشاورزی ایران، آبیاری هوشمند در مقیاس ملی، تکنولوژی آبیاری قطرهای زیر سطحی، کاربرد فناوری نانو در کشاورزی را بخشی از دستاوردها و اقدامات ایران در حوزه کشاورزی نوین برشمرد و تبادل تجربیات ودستاوردها بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را خواستار شد.