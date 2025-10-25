رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد تمام مذاکرات تجاری با کانادا را در واکنش به پخش یک آگهی تلویزیونی از سوی دولت ایالتی اونتاریو که به گفته او «جعلی» و «گمراه‌کننده» بود به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از نیویورک، به نقل از رسانه‌های آمریکایی، این تصمیم ناگهانی تنش‌های اقتصادی میان دو کشور را که از متحدان دیرینه در ناتو و تجارت محسوب می‌شوند به مرحله تازه‌ای از بحران کشانده است.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود «تروث‌سوشال» نوشت: «بنیاد رونالد ریگان اعلام کرده است که کانادا در یک آگهی تلویزیونی به‌ صورت جعلی از سخنرانی ریگان استفاده کرده که در آن به‌ اشتباه، رئیس‌جمهور فقید آمریکا منتقد تعرفه‌ها نشان داده شده است، بر اساس این رفتار فریبکارانه، تمامی مذاکرات تجاری با کانادا از همین لحظه متوقف می‌شود.»

این گزارش‌ها افزودند: آگهی مورد اشاره بخشی از پویش تبلیغاتی ۷۵ میلیون دلاری دولت ایالتی اونتاریو در آمریکا بوده که هدف آن، انتقاد از تعرفه‌های وارداتی ترامپ علیه کالاهای کانادایی اعلام شده است.

در این آگهی، با استفاده از صدای واقعی رونالد ریگان از یک سخنرانی رادیویی در سال ۱۹۸۷، این‌گونه القا شده که رئیس‌جمهور وقت آمریکا مخالف سیاست‌های تعرفه‌ای بوده است.

در ادامه گزارش آمده است: بنیاد ریاست‌جمهوری رونالد ریگان با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی X اعلام کرد، دولت ایالتی اونتاریو بدون دریافت اجازه رسمی، بخش‌هایی از سخنرانی ریگان را به‌ صورت «تحریف‌شده و خارج از ترتیب اصلی» مورد استفاده قرار داده و اکنون گزینه‌های حقوقی برای پیگیری این اقدام را بررسی می‌کند.

همچنین مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، که اخیراً برای کاهش تنش‌های تجاری با ترامپ به واشنگتن سفر کرده بود، هنوز واکنشی رسمی به این تصمیم نشان نداده است، در مقابل، داگ فورد، نخست‌وزیر ایالت اونتاریو، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته است: «می‌دانم رئیس‌جمهور آگهی ما را دیده و احتمالاً خوشحال نشده، اما ما به دفاع از منافع اقتصادی کانادا ادامه خواهیم داد.»

به گزارش رسانه‌های آمریکایی: ترامپ در پیام دیگری مدعی شده است که هدف از این آگهی «دخالت در تصمیم دیوان عالی ایالات متحده» بوده است.

قرار است دیوان عالی در ماه نوامبر درباره میزان اختیارات رئیس‌جمهور در اعمال تعرفه‌های گسترده، به عنوان بخشی از قانون اختیارات اضطراری، تشکیل جلسه دهد، این در حالی است که دو دادگاه پایین‌تر اعلام کرده بودند که ترامپ نمی‌تواند به‌ صورت یک‌جانبه تعرفه‌های جهانی وضع کند.

در پایان این گزارش‌ها آمده است: ترامپ که از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری خود رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در قبال تجارت بین‌المللی در پیش گرفته، پیش‌تر نیز تعرفه‌های سنگینی بر واردات فولاد، آلومینیوم و خودرو از کانادا وضع کرده بود.

در واکنش، دولت اتاوا نیز تعرفه‌های متقابل بر برخی کالاهای آمریکایی اعمال کرد، هرچند بخش‌هایی از صنعت خودروسازی را از آن مستثنا ساخت.

این تصمیم تازه ترامپ، هم‌زمان با آمادگی سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برای بازبینی توافق‌نامه «ایالات متحده ـ مکزیک ـ کانادا» (USMCA) اعلام شده است؛ توافقی که ترامپ در دوره نخست ریاستش آن را جایگزین نفتا کرد، اما اکنون نسبت به آن نیز ابراز نارضایتی دارد.